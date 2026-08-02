أعلن حراك سوق الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس إعادة فتح المؤسسات التي أُغلقت خلال الأيام الماضية على خلفية الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الخدمات العامة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تعني التراجع عن المطالب التي خرج المحتجون من أجلها.

وأوضح الحراك، في بيان، أن قرار إعادة فتح المؤسسات جاء استجابة لمطالب المواطنين وحرصاً على عدم تحميلهم مزيداً من الأعباء أو تعطيل مصالحهم اليومية، مشدداً على أن هذه الخطوة تنطلق من المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة.

وأكد البيان أن معالجة أزمة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية تأتي في مقدمة المطالب الشعبية، داعياً الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية للأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، التي تسببت في زيادة معاناة السكان، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد الحراك على تمسكه الكامل بمطالبه، مؤكداً أن إعادة فتح المؤسسات لا تعني انتهاء التحركات الاحتجاجية أو التخلي عن المطالب، وإنما تمثل إجراءً يراعي حاجات المواطنين، مع استمرار الضغط السلمي من أجل تحقيق إصلاحات ملموسة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها منطقة سوق الجمعة، إحدى أكبر وأهم مناطق العاصمة طرابلس، حيث شهدت إغلاق عدد من المؤسسات والمرافق العامة للمطالبة بوضع حد لأزمة الكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية، في ظل تصاعد حالة الاستياء الشعبي من تكرار الانقطاعات الكهربائية وضعف البنية التحتية.

وتواجه ليبيا منذ سنوات أزمات متكررة في قطاع الكهرباء نتيجة تهالك البنية التحتية، ونقص الاستثمارات، والانقسامات السياسية التي أثرت في قدرة المؤسسات على تنفيذ مشاريع الصيانة والتطوير.

وعلى رغم إعلان السلطات بين الحين والآخر عن خطط لتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية، إلا أن المواطنين لا يزالون يعانون من انقطاعات متكررة، لاسيما خلال فصل الصيف، الأمر الذي يدفع إلى تجدد الاحتجاجات والمطالبات بتحسين الخدمات وتوفير حلول مستدامة للأزمة.