أكد القائد العام لقوات دفاع شبوة العميد فوزي السعدي أن مشروع المليشيا الحوثية الانقلابية بات يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام صلابة القوات المسلحة وصمود المرابطين، مشدداً على أن القوات تقف على أهبة الاستعداد والجاهزية القتالية العالية لترقب ساعة الصفر لإنهاء مشروع الحوثي الانقلابي واجتثاث جذوره من أرض اليمن.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة نفذها العميد السعدي شملت تفقد جبهات القتال المتقدمة والخطوط الأمامية في مديريات بيحان وعين وحريب وعسيلان بمحافظة شبوة في الجزء الجنوبي الشرقي من اليمن، للاطلاع عن قرب على مستوى اليقظة والجاهزية القتالية لوحدات القوات المسلحة المرابطة في ثغور العز.



تثمين عالٍ للدعم السعودي والإستراتيجي



وخلال الزيارة ثمّن القائد العام لقوات دفاع شبوة عالياً الدعم الإستراتيجي واللامحدود الذي تقدمه قوات التحالف بقيادة السعودية، مؤكداً أن الوقفة الصادقة للمملكة إلى جانب الشعب اليمني وقواته الوطنية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الصمود وتحقيق الانتصارات المتتالية في مختلف الجبهات، وحماية مقدرات البلد واستعادة أمنه واستقراره.



إسناد طبي ولوجستي للمستشفيات والجبهات



وفي الجانب الإنساني والصحي المرافق للزيارة الميدانية، واصل العميد السعدي جولته بتفقد عدد من المرافق الطبية والمستشفيات المحورية في مناطق المواجهات، شملت مستشفى الدفيعة ببيحان، ومستشفيات مديريات عين وحريب وعسيلان.

السعدي

وشهدت الزيارة تسليم شحنات واسعة ومساعدات نوعية مقدمة من قيادة قوات التحالف بقيادة السعودية، تمثلت في توفير كميات من المحروقات اللازمة لتشغيل المرافق الصحية، إلى جانب شحنات متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بهدف رفع كفاءة الجاهزية الإسعافية والعلاجية وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.



من جانبهم، عبر قادة الوحدات العسكرية والكوادر الطبية والمحلية عن عظيم شكرهم وامتنانهم للسعودية قيادةً وشعباً، مؤكدين أن هذا الدعم المتواصل يعكس عمق الروابط الأخوية الصادقة ويجسد الحرص الدائم على أمن واستقرار اليمن وتخفيف معاناة أبنائه.