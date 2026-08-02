وأنت تتصفح عقولهم - عفواً أقصد آراءهم - تشعر أن المغرد واحد لا خلاف ولا اختلاف بين فكر وفكر، وهذا لعمري جهل مركب لا نتمناه لهم، لكنهم اختاروه ولم يخترهم، وهنا نلحظ أنه حتى الجهل يتبرأ منهم، أما كيف؟ فهذا نترك فك شفرته للكبير «شايب الهاص»..!

النصراويون بمختلف سحناتهم احتفلوا بخيانة ماتياس للأهلي، بل وجنحوا إلى سفسطة تصدّى لها الزميل سامي القرشي بمفرده، وأقول بمفرده؛ لأنه قادر على الرد ومحاصرتهم بكلام فهموا منه أن الكثرة في صراع الأقلام لا تهزم الشجاعة.

رحل ماتياس، وسيأتي بديله، والسؤال الذي لا تستطيعون الإجابة عنه: ما هو آخر نهائي كسبه النصر أمام الأهلي؟

سؤال صعب، لكن إن أردتم الإجابة عنه فاستعينوا بالزميل خالد البدر، ففي كراسته الخضراء كل التفاصيل.

علّمهم يا خالد - وأنت القريب منهم - أن الأهلي فرق عنهم وعن غيرهم في عام وآخر، وترك لهم الرقم اثنين على مستوى القارة ولم يحققوه..!

إعلام الأهلي يستكثر عليكم أن يواجهكم كله، واكتفى بترك سامي يخوض معكم المعركة؛ لأننا ندرك أنها محسومة قبل أن تبدأ.

السامي سامي قال لهم: «أعلم سر الغضب على تغريدتي التي ذكرت فيها أن

‏النصر المستفيد الأول من سوء الأوضاع في الأهلي، ‏وفرحة أعضاء شرفه الفعالين والمبعدين وإعلامه دليل. ‏وأن إساءاتهم للأهلي أسبابها تنافسية صرفة،

‏وأن التفوق الأهلاوي القاري مصيبة لم يستطع النصراويون تحملها».

‏ فعلاً يا سامي، هذه حقيقة واضحة، فلماذا يزعلون؟!

• فاصلة:

‏الأهلي كان هو المشروع المثالي لفرقة كرة قدم نموذجية تعتمد على الاستقرار الإداري والتدريبي والفني لأكثر من ثلاث سنوات، وخلال أيام تم هدم كل هذا البناء.. لدينا خلل في إدارة وبناء الإستراتيجيات وفكر كرة القدم.. نحن أعداء الاستقرار ومدمنو التغيير.

التوقيع: فيصل الجفن

• رسالة لم تبعث:

«‏رجائِي الحقيقي هو أن أتعافى من كل خذلانٍ عشته ولم أكُن أستحقه».