تقترب الفنانة المصرية منة شلبي من الانتهاء من تصوير مسلسل «عنبر الموت»، إذ لم يتبقَّ سوى خمسة أيام على إسدال الستار على مشاهد العمل، الذي يجمعها بالمخرج كريم الشناوي، استعداداً لعرضه على القنوات التلفزيونية قريباً.

ومن المقرر أن تستأنف منة شلبي تصوير المشاهد المتبقية خلال الأيام القادمة، على أن ينتقل المسلسل بعد انتهاء التصوير إلى مراحل المونتاج والمكساج، تمهيداً لتجهيزه للعرض.

ممرضة قاتلة

تدور أحداث «عنبر الموت» في إطار درامي مشوق، وتقدم خلاله منة شلبي شخصية «نادية»، وهي ممرضة تعمل داخل أحد المستشفيات، قبل أن تتحول حياتها بشكل مفاجئ بعد اتهامها بقتل عدد من المرضى عمداً، لتبدأ رحلة مليئة بالغموض والتحديات في محاولة لإثبات براءتها وكشف الحقيقة. وخلال الأحداث، يجسد الفنان علي قاسم شخصية محامٍ يتولى الدفاع عن نادية، إلا أن إصراره على متابعة القضية يقوده إلى مواجهة تهديدات خطيرة، بينما تتصاعد الأحداث مع الكشف عن تفاصيل جديدة تحيط بالاتهامات.

أبطال «عنبر الموت»

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب منة شلبي كل من علي قاسم، وبسمة، ورشدي الشامي، وحليم الجندي، إلى جانب مجموعة من الفنانين وضيوف الشرف، فيما يتولى كريم الشناوي إخراج العمل، بينما تشرف مريم نعوم على الكتابة، وتقدم بولا ثابت قصة المسلسل ورئاسة فريق الكتابة، ويشارك في كتابة السيناريو والحوار كل من بولا ثابت وسلمى عبدالوهاب وحسين حسام، فيما تتولى شركة طارق نور ستوديوز إنتاج العمل.