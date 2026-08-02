حدد المركز الوطني لإدارة النفايات ثماني فئات رئيسية للنفايات، تشمل: النفايات البلدية، الصناعية، البناء والهدم، الرعاية الصحية، النفايات البحرية، الخضراء، الحمأة، والنفايات الخاصة. وقد تم وضع آليات دقيقة لتصنيفها بحسب مصدرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية ودرجة خطورتها.

وأشار دليل صادر من المركز إلى أن التصنيف يعد الأساس الذي تُبنى عليه جميع مراحل إدارة النفايات، لتحديد ما إذا كانت المادة تعد نفاية أم لا، مروراً بتصنيفها إلى نفايات خطرة أو غير خطرة، وانتهاءً باختيار آليات النقل والمعالجة وإعادة الاستخدام أو التدوير أو التخلص منها نهائياً.

ويتحمل منتجو النفايات مسؤولية التأكد من صحة التصنيف وتوثيق بياناتها وإعداد التقارير الخاصة بها، فيما يلتزم مقدمو خدمات إدارة النفايات بالتحقق من دقة البيانات المصاحبة للنفايات قبل نقلها أو معالجتها أو التخلص منها. ومنح الدليل المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحيات التحقق من الالتزام بالتصنيف، والتأكد من التراخيص، وإجراء عمليات التفتيش، وجمع العينات، وطلب السجلات والبيانات ذات الصلة عند الحاجة.

ووفقاً للدليل، فإن تصنيف النفايات الخطرة لا يقتصر على مصدرها، بل يتضمن سلسلة من الضوابط الفنية تبدأ بتقييم ما إذا كانت النفايات خطرة أو غير خطرة، وإجراء توصيف كيميائي لمكوناتها، وتحديد خطورة كل مادة، ثم تقييم خصائصها مثل السمية، والقابلية للاشتعال، والتآكل، والتفاعل.

وتخضع النفايات الخطرة لتقييم تفصيلي يعتمد على التوصيف الكيميائي وخصائص الخطورة، لضمان تطبيق إجراءات خاصة في تداولها ومعالجتها والتخلص منها، بما يحد من المخاطر على الإنسان والبيئة.