نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أهمية دعم المزارعين والأسر المنتجة، وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، والإسهام في رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويبرز ما تتميز به منطقة نجران من مقومات زراعية وإنتاجية. جاء ذلك خلال اطّلاعه في مكتبه على تقرير مهرجان خيرات نجران 2026، الذي قدمه المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس مريح الشهراني، بحضور عددٍ من منسوبي الفرع.

واستمع أمير منطقة نجران إلى أبرز نتائج المهرجان، إذ أوضح المهندس الشهراني أن المهرجان أُقيم لمدة 5 أيام ضمن فعاليات صيف نجران 2026 في ساحة قصر الإمارة التاريخي، بمشاركة أكثر من 25 ركنًا زراعيًا، واستقبل أكثر من 8000 زائر، وتضمن 5 فعاليات مصاحبة، كما استعرض أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، إلى جانب نتائج مزاد البن النجراني الذي أُقيم بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية للبن (أكنا)، وبلغ فيه سعر الكيلو 2000 ريال، بما يعكس جودة المنتج المحلي وقيمته السوقية.

وقدم المهندس الشهراني شكره لأمير منطقة نجران على دعمه واهتمامه بالقطاع الزراعي، ومتابعته المستمرة للمبادرات والبرامج التي تسهم في تنمية القطاع، ودعم المزارعين والأسر المنتجة بالمنطقة.