برز استخدام الأزرار عنصراً تطريزياً في مجموعات الأزياء لعام 2026، في خطوة تعكس توجه عالم الموضة نحو التفاصيل الحرفية والابتكار في تزيين الملابس. فبعد أن اقتصر دور الأزرار لسنوات على الجانب العملي، أصبحت اليوم وسيلة لإضفاء لمسات فنية تعزز من جمالية القطع وتمنحها طابعاً مميزاً.

واعتمد المصممون الأزرار بأحجام وألوان وخامات متنوعة لتشكيل نقوش ورسومات على القمصان والفساتين والسترات والعباءات، إذ استُخدمت الأزرار المعدنية واللؤلؤية والخشبية والملونة في تصميم أشكال مستوحاة من الزهور، والفراشات، والأشكال الهندسية، وحتى الزخارف التراثية.

وتتميز هذه الصيحة بقدرتها على تحويل القطع البسيطة إلى تصاميم لافتة، كما أنها تنسجم مع توجهات الموضة التي تشجع على الحرف اليدوية وإعادة ابتكار الملابس من خلال تفاصيل صغيرة ذات تأثير بصري كبير، بدلاً من الاعتماد على الطبعات أو الزخارف التقليدية.

ويرى خبراء الموضة أن هذا الاتجاه يعكس عودة الاهتمام بالأزياء ذات الطابع الشخصي، إذ يمكن تنفيذ تطريزات بالأزرار يدوياً لإضفاء لمسة فريدة على الملابس، ما ينسجم أيضاً مع مفاهيم الاستدامة وإعادة تجديد القطع الموجودة في خزانة الملابس بدلاً من استبدالها.