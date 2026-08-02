دخلت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مرحلة جديدة عقب إغلاق باب الترشح رسمياً، بتقدم 5 مرشحين لخوض سباق رئاسة الاتحاد للدورة الانتخابية (2026-2030)، في انتظار انتهاء لجنة الانتخابات من فحص ملفات الترشح وإعلان القوائم الأولية، قبل فتح باب الطعون والتظلمات، وصولاً إلى انتخاب المجلس الجديد في الجمعية العمومية غير العادية المقررة يوم 30 أغسطس الجاري.



وضمت قائمة المرشحين لرئاسة الاتحاد كلاً من: الدكتور خالد الغامدي، وبدر الرزيزاء، وأحمد الوادعي، وتركي الضبعان، وحاتم خيمي، في انتخابات يُنتظر أن تشهد منافسة قوية لحسم قيادة الكرة السعودية خلال المرحلة القادمة.



وأعلن الدكتور خالد الغامدي قائمته الانتخابية التي تضم: صالح أبو نخاع، ومونس الضوي، والدكتور فيصل الشريف، وإبراهيم العنقري، وخالد الهندي، ومحمد المقاطي، مستنداً إلى مجموعة من الأسماء ذات الخبرات الإدارية والرياضية.



كما كشف أحمد الوادعي قائمته التي ضمت: عبدالرحمن الرومي، ومحمد السويلم، ومحمد أبو عراد الشهري، وسليمان الصقير، وعبدالله المسند، والدكتور عبداللطيف العسيري، ومحمد اليامي، وسمر الصايل.



وأعلن بدر الرزيزاء قائمته الانتخابية، التي يترأسها، ويشغل فيها لؤي مشعبي منصب نائب الرئيس، فيما تضم في عضويتها: فهد المنصور، ونيكولاس كوارد، وسلمان السديري، ولمياء بن بهيان، وتامر السعدون، وعمر الجريسي، وجيرارد رودي، إلى جانب عدد من المختصين في مجالات الحوكمة، والتخطيط، والاستثمار، وكرة القدم النسائية، وتطوير الفئات السنية.



في المقابل، أعلن تركي الضبعان قائمته الانتخابية التي ضمت عبدالعزيز الجديع نائباً للرئيس، وعضوية كل من: يوسف السليم، ومحمد المشعل، وماجد الغيث، وجيهان المحمود، وإبراهيم الحضيف، ووائل بن راشد، وخالد العماري، وسعد البشري، ومحمد العساف.



كما تقدم حاتم خيمي بملف ترشحه بعد استكمال قائمته الانتخابية التي تضم: المحامي خالد أبو راشد، والدكتور سلطان الحربي، والبروفيسور محمد القحطاني، والبروفيسورة فاطمة المؤيد، ومحمد الخليفة، ومحمد القاسم، والدكتور عبدالله النعيم، وعبدالعزيز الرويلي، والكابتن الحسن اليامي، والخبير السويسري جيمي بيريشا، والدكتور حسن خربوش، فيما اختير عادل البطي أميناً عاماً للقائمة.



ووفق البرنامج الزمني المعتمد، تستمر لجنة الانتخابات في فحص ملفات المرشحين حتى السابع من أغسطس، قبل إعلان القوائم الأولية، ثم استقبال الطعون والتظلمات، واعتماد القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتنطلق بعدها الحملات الانتخابية حتى 29 أغسطس، فيما تُجرى الانتخابات يوم 30 أغسطس لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة الجديدة.



وينتظر المجلس المنتخب ملفات إستراتيجية عدة، يأتي في مقدمتها إعداد المنتخب السعودي للاستحقاقات القارية والدولية القادمة، وتطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بمسابقات الفئات السنية، وتعزيز الحوكمة، ودعم مسيرة كرة القدم السعودية بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستضافة كأس العالم 2034.