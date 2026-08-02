دخل مشروع عائلة كيليان مبابي في نادي ستاد ماليرب كاين الفرنسي مرحلة جديدة من إعادة البناء، عبر رؤية تركز على صناعة المواهب وتطوير بيئة التكوين، حيث وضعت فايزة العماري، والدة نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، قواعد خاصة داخل مركز التدريب، أبرزها حظر الهواتف المحمولة لتعزيز التواصل بين اللاعبين الشباب وترسيخ ثقافة جماعية داخل الأكاديمية.



وكشف ماتيو بودمر، المدير الرياضي الجديد لنادي ستاد ماليرب كاين، إعجابه الكبير بهذا القرار، مؤكداً أن الخطوة تعكس فلسفة مختلفة في التعامل مع لاعبي الفئات السنية، تقوم على تقوية الروابط بينهم ومنحهم مساحة أكبر للتفاعل بعيداً عن تأثير الأجهزة الإلكترونية.



وقال بودمر: «فايزة العماري حظرت الهاتف المحمول في مركز التدريب، وهذا قرار رائع. اللاعبون الشباب يتحدثون ويعيشون معاً»، مشيراً إلى أن مشروع عائلة مبابي يتجاوز حدود الجانب الرياضي ليشمل مختلف تفاصيل حياة اللاعبين.



وأوضح المدير الرياضي أن النادي عمل على تطوير منظومة متكاملة داخل الأكاديمية تشمل التعليم، والإقامة، والتغذية، والدعم الإنساني، مع توفير ظروف تساعد اللاعبين الشباب على التطور داخل وخارج الملعب.



وأضاف بودمر: «مشروعهم مع الشباب يهمني. لو رأيتم ما يتم وضعه في الجانب الدراسي، والإقامة، والتغذية، والمرافقة الإنسانية»، مؤكداً أن هذه الرؤية كانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعته للعودة إلى ناديه السابق والعمل ضمن مشروع طويل الأمد.



وكانت عائلة مبابي قد استحوذت على نحو 80% من أسهم نادي ستاد ماليرب كاين خلال صيف عام 2024 عبر صندوقها الاستثماري الخاص، لتبدأ مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة بناء النادي وتعزيز مكانته من خلال الاعتماد على تطوير المواهب الشابة.



وشكل المشروع الذي قدمه رئيس النادي زياد حمود وفايزة العماري عاملاً مهماً في قرار بودمر بالعودة إلى الفريق، بعدما غادر لوهافر، حيث يسعى المدير الرياضي الجديد إلى وضع خطة تمتد من مركز التكوين وصولاً إلى الفريق الأول، بهدف إعادة ستاد ماليرب كاين إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.



وعن علاقته بكيليان مبابي، أوضح بودمر أنه لم يلتقِ به منذ توليه منصبه في النادي، لكنه يحمل رسالة خاصة للنجم الفرنسي، قائلاً: «أمنيتي الكبرى هي أن أقول لكيليان: لا تقلق بشأننا، سنقوم بما يجب علينا. شكراً على الأموال التي تمكنت من استثمارها في البداية، وسنحاول أن نجعل النادي في أفضل صورة ممكنة».



ويستعد ستاد ماليرب كاين، بقيادة مدربه غايل كليشي، لانطلاق موسمه في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي بمواجهة فالنسيان على أرضه يوم الجمعة، في بداية مرحلة جديدة يأمل خلالها النادي في العودة إلى الواجهة عبر مشروع يقوم على الانضباط والتكوين وصناعة المواهب.