اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج التأهيلي لمراقبي المباريات في 5 مناطق حول المملكة وهي الرياض وجدة والدمام وأبها والجوف بحضور 500 مراقب و50 مراقبة.



ويهدف البرنامج التأهيلي لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال المراقبين والمنسقين ورفع مستوى الاحترافية من خلال مسار تطويري واضح يرتقي بأداء المراقبين والمنسقين ويعزز من الجاهزية لإدارة المباريات بمختلف مستوياتها، إضافة لتقييم المستويات من خلال اختبارات نظرية وميدانية.



واشتمل البرنامج التأهيلي على ورش عمل نظرية تم من خلالها شرح نظام التقارير وفق الإجراءات المعتمدة، إضافة إلى تحديد المعايير التشغيلية وخطة العمل الموحدة للمباريات وفقًا للمستوى التشغيلي للمباراة، كما تم شرح بروتوكولات المباريات وأبرز التحديات وطرق التعامل معها.



وفي الجانب العملي تم شرح معايير جاهزية الملعب وفقًا للمخططات والقياسات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، كما تم شرح متطلبات إضاءة الملاعب ومعايير السلامة، إضافة لآلية تنفيذ الإجراءات الميدانية للجوانب الأمنية والإعلامية.



وتعتمد إدارة المراقبين والمنسقين إقامة برامج تأهيلية مستمرة لمراقبي ومنسقي المباريات تتواءم مع أعلى المعايير القارية والدولية.



ومن المقرر أن يدير مراقبو ومنسقو الاتحاد السعودي خلال الموسم الجديد أكثر من 10 آلاف مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية للرجال والسيدات.