كشفت تقارير شبكة «fichajes» أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يفكر جدياً في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح بعقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.



ويسعى النادي الإسباني للاستفادة من وضع صلاح كلاعب حر للتركيز على التفاوض حول الراتب ومكافأة التوقيع فقط، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تمنعه من منافسة العروض السعودية الضخمة. وكان الراتب المرتفع للاعب، 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، سبباً في فشل مفاوضات بشيكتاش التركي.



وتخطط إدارة أتلتيكو لإغراء صلاح بمشروع رياضي قوي يضمن له دوراً أساسياً والمنافسة في دوري أبطال أوروبا، بهدف سد الفراغ الهجومي الكبير الذي تركه رحيل أنطوان غريزمان.



ولم يحسم صلاح مستقبله حتى الآن، لكن أتلتيكو يأمل في حسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الرسمي، معتمداً على رغبة اللاعب في الاستمرار بأوروبا.