كشف التقرير الشهري للتداول والملكية حسب الجنسية الصادر عن «تداول» السعودية أن صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية في شهر يوليو 2026 بلغ نحو 728.2 مليون ريال، إذ بلغت مشترياتهم نحو 33.86 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 34.59 مليار ريال.

ووفقاً للتقرير، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 39.33% من إجمالي المشتريات في يوليو، وعلى 40.18% من إجمالي المبيعات.

السعوديون والأجانب

وسجل إجمالي الأفراد الأجانب صافي مشتريات بقيمة 71.1 مليون ريال. وسجل إجمالي الأفراد السعوديين صافي مبيعات بنحو 1.06 مليار ريال. وبلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية الإجمالي نحو 1.54 مليار ريال، إذ بلغ صافي مشتريات الشركات نحو 1.29 مليار ريال، وصافي مشتريات الصناديق الاستثمارية نحو 346.6 مليون ريال، وصافي مشتريات المحافظ المدارة للمؤسسات نحو 122.1 مليون ريال، في المقابل بلغ صافي مبيعات الجهات الحكومية نحو 222.6 مليون ريال.