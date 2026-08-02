صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 116.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 10705.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 176 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 200 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وتراجعت أسهم 59 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات لازوردي، ورعاية، ورتال، وبوبا العربية، والتعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات كيمانول، وعلم، وتكوين، وكاتريون، وسابك للمغذيات الزراعية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.97%. وكانت أسهم شركات أمريكانا، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وعلم، وأرامكو السعودية، والإنماء، ومعادن هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً بمقدار 60.03 نقطة، ليصل إلى مستوى 21895.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.6 مليون سهم.