قررت الدول السبع الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، خلال عقدها اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي؛ لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، المشاركة في تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في أبريل 2023.

ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر سبتمبر 2026.



تسريع عملية التعويض



ونوهت الدول السبع الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس» إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، وقد أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.



وستواصل الدول السبع عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 سبتمبر 2026.