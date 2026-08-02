سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، 13.60 جنيه للشراء و13.64 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 13.44 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر 13.44 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 13.40 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 13.44 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي التجاري 13.27 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع، وبنك البركة 13.41 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس 13.45 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.



تعاملات أمس



وفي تعاملات أمس، استقر سعر الريال السعودي مع استمرار ثبات أسعار الصرف في البنوك العاملة بالسوق المصرية. وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.57 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 13.60 جنيه للشراء و13.64 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 13.57 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 13.52 جنيه للشراء و13.61 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي 13.58 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي الإسلامي 13.61 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.