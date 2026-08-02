كشف التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي «ساما» ارتفاع موجودات البنك بنسبة 0.59% بنهاية شهر يونيو 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مدعوماً بالاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج.



ووفقاً للتقرير، ارتفع إجمالي الموجودات إلى 1.969 تريليون ريال (524.98 مليار دولار)، مقابل 1.957 تريليون ريال (521.91 مليار دولار) بنهاية شهر يونيو من العام الماضي. وعلى أساس شهري، ارتفعت موجودات المركزي بنسبة 1.52% مقارنة بمستويات شهر مايو 2026، التي بلغت 1.939 تريليون ريال (517.1 مليار دولار).



الاستثمار في الأوراق المالية



وزاد بند «استثمارات في أوراق مالية بالخارج»، الذي يمثل 57.38% من إجمالي الموجودات، بنسبة 15.95% ليصل إلى 1.13 تريليون ريال بنهاية يونيو 2026، مقابل 974.19 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2025. وفي المقابل، هبط بند «ودائع لدى البنوك بالخارج» بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليصل إلى 424.3 مليار ريال مقارنة بـ 425.16 مليار ريال بنهاية يونيو 2025، ويمثل هذا البند 21.55% من إجمالي موجودات البنك المركزي.