ودّعت سورية رسمياً عهد الليرة القديمة التي كانت تحمل فئات منها صورة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وصورة والده حافظ الأسد، إذ يسعى السوريون للتخلص من بقايا حكم آل الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن.



شروط طلب السحب



وأكد المكتب الإعلامي للمصرف أن عمليات سحب الأوراق النقدية القديمة بدأت اعتباراً من يوم 31 يوليو 2026، ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مصرف سورية المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.



وبخصوص شروط تقديم طلب السحب، قال المصرف إنه تم تحديد ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، وألا تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد، بحيث إنه بعد التدقيق والموافقة تحول القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة.



انتهاء مهلة الاستبدال



وكانت صورة حافظ الأسد، الذي حكم سورية من عام 1971 وحتى وفاته في عام 2000، موجودة على الورقة النقدية التي تصل قيمتها إلى 1,000 ليرة، ولكن مع تدهور قيمة العملة صدرت ورقة أخرى بقيمة 2,000 ليرة تحمل صورة بشار الأسد الذي حكم سورية منذ عام 2000 وحتى ديسمبر 2024..



وانتهت مهلة استبدال الليرة السورية يوم 30 يوليو الماضي، بعد بدايتها مطلع يناير 2026، إذ أعلن مصرف سورية المركزي فقدان الأوراق النقدية القديمة لقوتها الإبرائية، وعدم صلاحيتها قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية.