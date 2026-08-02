حددت وزارة الداخلية الكويتية آلية «الحجز المنزلي الذكي» للمركبات؛ وهي خدمة تتيح إبقاء المركبة المحجوزة في منزل مالكها باستخدام جهاز تقني يُثبَّت في المركبة وفق ضوابط الإدارة العامة للمرور.

وتُطبَّق خدمة الحجز المنزلي الذكي على المخالفات التي تقررها الإدارة، كما تتيح للمالك طلب تحويل الحجز من مقر المرور إلى المنزل؛ شريطة الالتزام بالضوابط المحددة وتركيب الجهاز المخصص لهذا الغرض.

وتتضمن الآلية رسماً إضافياً عند انتقال موظف الحجز لتركيب الجهاز في منزل مالك المركبة، وذلك عن كل مركبة مخالفة، إضافة إلى رسم يومي مقابل خدمة الحجز المنزلي الذكي.

وألزمت الداخلية الكويتية مالك المركبة بعدم العبث بالجهاز أو إتلافه، ودفع قيمته في حال الإتلاف، وعدم تحريك المركبة إلا ضمن الحدود التي تحددها الإدارة، وتسليم الجهاز فور انتهاء مدة الحجز، وإبلاغ المرور بأي عطل يطرأ عليه.

كما شددت الوزارة على تطبيق العقوبات المقررة بحق من يخالف ضوابط الحجز المنزلي الذكي، مؤكدة بدء العمل بالآلية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.