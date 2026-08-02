ضربة أمنية حاسمة.. حشيش بـ 315 ألف دولار و90 أثراً في قبضة الداخلية المصري

في ضربة أمنية حاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية في تفكيك تشكيل عصابي شديد الخطورة يتألف منأربعة عناصر جنائية، عقب محاولتهم جلب وترويج شحنة ضخمة من المواد المخدرة، فضلاً عن حيازتهم لقطع أثرية وأسلحة نارية.

أسفرت العملية الأمنية؛ التي نُفذت بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، عن ضبط أفراد التشكيل العصابي وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 150 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، إضافة إلى أربع قطع أسلحة نارية متنوعة وذخائر، فضلاً عن 90 قطعة يُشتبه في أثريتها جرى تحويلها إلى الجهات المختصة لفحصها وتحديد قيمتها التاريخية.

جاءت العملية عقب تحريات مكثفة أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وعقب تقنين الإجراءات وتتبع تحركات عناصر التشكيل، أُعدت لهم أكمنة محكمة أدت إلى إلقاء القبض عليهم في قبضة رجال الأمن.

قُدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 16 مليون جنيه مصري (ما يعادل 315 ألف دولار أمريكي). وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.