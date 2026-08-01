انطلق الفنان السوري باسم ياخور في تصوير مسلسله الجديد «أعز الناس»، الذي يجمعه بالفنانة ديما بياعة، في عمل اجتماعي من 15 حلقة، يتناول قضايا إنسانية وعلاقات أسرية واجتماعية في إطار درامي، والمقرر طرح العمل خلال الفترة القادمة.

قصة وأبطال العمل

يتناول مسلسل «أعز الناس» قصصاً اجتماعية متشابكة لشخصيات تواجه اختبارات وأزمات تكشف طبيعة علاقاتها الإنسانية، مسلطاً الضوء على تأثير الضغوط اليومية في قرارات الأفراد ومصائرهم، ضمن إطار درامي يجمع بين التشويق والبعد الإنساني.



باسم ياخور

ويضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم ماسة الجمال، نبال الجزائري، إيهاب شعبان، ملك كنعان، ميرنا المير، عبادة خير الدين، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، فيما يحمل العمل فكرة أسعد غانم، ويكتب السيناريو والحوار لؤي النوري، ويتولى إخراجه حسام سلامة.

«تحت الصفر» قريباً

وعلى صعيد آخر، ينتظر باسم ياخور عرض مسلسل «تحت الصفر»، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويشاركه البطولة كل من أيمن زيدان، أحمد الأحمد، كندة حنا، جيني أسبر، سحر فوزي وغيرهم، وهو من تأليف مؤيد النابلسي، وإخراج تامر إسحاق.



باسم ياخور

نجاح رمضاني

بينما حصد باسم ياخور سابقاً في موسم دراما رمضان الماضي إشادات واسعة بسبب دوره في مسلسل «سعادة المجنون»، الذي شارك في بطولته إلى جانب سلافة معمار، عابد فهد، عبدالمنعم عمايري، ونخبة من نجوم الدراما السورية. والعمل من تأليف علاء المهنا، ومعالجة درامية لزهير الملا، وإخراج سيف الدين السبيعي.