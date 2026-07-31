احتفل فهد بن ناصر السليمان بزفاف نجله عبدالعزيز إلى كريمة المهندس لؤي العياضي، في إحدى القاعات بمدينة الرياض.
وشهد الحفل حضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوا العائلتين الفرحة.
احتفل فهد بن ناصر السليمان بزفاف نجله عبدالعزيز إلى كريمة المهندس لؤي العياضي، في إحدى القاعات بمدينة الرياض.
وشهد الحفل حضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوا العائلتين الفرحة.
Fahd bin Nasser Al-Sulaiman celebrated the wedding of his son Abdulaziz to the daughter of engineer Luay Al-Ayyadi, in one of the halls in the city of Riyadh.
The ceremony was attended by a number of family members, friends, and colleagues who shared the joy with both families.