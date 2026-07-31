احتفل فهد بن ناصر السليمان بزفاف نجله عبدالعزيز إلى كريمة المهندس لؤي العياضي، في إحدى القاعات بمدينة الرياض.



وشهد الحفل حضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوا العائلتين الفرحة.