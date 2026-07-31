تواصل أندية الدوري السعودي للمحترفين تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية؛ استعداداً للموسم الرياضي 2026-2027، من خلال إبرام صفقات جديدة وإعادة تشكيل قوائمها، مع استمرار فترة التسجيل التي انطلقت في 22 يوليو الجاري، وتستمر حتى السادس من سبتمبر القادم.



وشهد الهلال نشاطاً لافتاً بإبرام 7 صفقات تمثلت في التعاقد مع عبدالله العنزي، وصبري دهل، ومحمد العويس، ومحمد الصرنوخ، ونواف الحبشي، وكريسينسيو سامرفيل، ومحمد محزري، مقابل رحيل عبدالله رديف، ومحمد القحطاني، وأحمد أبو رأسين، وماركوس ليوناردو، وعبدالكريم دارسي.



وعزز الأهلي صفوفه بضم أبوبكر كينتيه، ومشعل المطيري، وإدوارد سبيرتسيان، وفرانسيسكو ترينكاو، ونايف مسعود، فيما غادره فرانك كيسيه ورياض محرز، بينما لم يعلن النصر عن أي تعاقدات جديدة حتى الآن، واقتصرت تحركاته على رحيل مارسيلو بروزوفيتش وجون دوران.



وضم القادسية سفيان الكرواني ومحمد القحطاني، مقابل رحيل قاسم لاجامي، فيما تعاقد الاتحاد مع راكان كعبي، وغادره ريكاردو كارابايو، وعوض الناشري، وعبدالعزيز البيشي، وحامد الشنقيطي.



وفي القصيم دعم التعاون صفوفه بالتعاقد مع عبدالرزاق حمدالله، ومحمد الصاعدي، وتركي الجعدي، وراكان الطليحي، ويونس البحراوي، وعبدالرحمن هندي، مقابل رحيل عبدالإله هوساوي، وكريستوفر زامبرانو، ومحمد الدوسري، ومشعل العلايلي، ومحمد القحطاني، وروجر مارتينيز، وأنجيلو فولغيني، ورينيه ريفاس، وأندريه جيروتو، ومحمد محزري، وعبدالقدوس عطية.



وتعاقد الاتفاق مع أحمد الرحيلي، وغادره أحمد حسن، وجورجينيو فينالدوم، وفرانسيسكو كالفو، ونواف هزازي، وبلال الدواء، وماجد دوران، بينما أعلن نيوم ضم مالانغ سار، مقابل رحيل أحمد حجازي، وأحمد عبده، وسلمان الفرج، ومصطفى ملائكة، وعبدالله دوكوري، وعون السلولي، وأيمن فلاتة، وريان ميسي.



ولم يعلن الحزم عن أي صفقات جديدة حتى الآن، بينما شهدت قائمته رحيل محمد الصاعدي، وعبدالله العمار، وإلياس موكوانا، وعبدالهادي الحراجين، وميغيل كارفاليو، ونواف الحبشي، وعمر السومة، وفابيو مارتينز، وعبدالرحمن الخيبري، وعبدالمنعم بوطويل، ولورينتز روسير، ويوسف المزيريب.



وضم الفيحاء عبدالله القحطاني وهوغو مورا، مقابل رحيل صبري دهل، وكريس سمولينغ، وياسين بنزية، وميكيل فيانويفا، وراكان كعبي، وعبدالرحمن العنزي، وسطام الروقي، وعبدالله الجوعي، وعبدالله رديف، وستيليانوس فرونتيس، وجيرمي كانون، بينما تعاقد الفتح مع ماتياس ماتشادو، مقابل رحيل جورج فيرنانديز، وويسلي ديلغادو، وماجد قشيش، وعبدالله العنزي، وأمين بخاري، وعبدالله المقرن، ومحمد الصرنوخ، ونايف مسعود، وسفيان بن دبكة، وفرناندو باتشيكو.



وعزز الخليج صفوفه بضم بوباكار كوياتي، وعبدالله العمار، وعمر ماسكاريل، ومحمد البراهيم، ونواف الصعدي، وميغيل كريسبو، وأنجيلو فولغيني، فيما غادره كونستانتيونس فورتونيس، وعارف آل حيدر، وبندر المطيري، وديميتريوس كوربيليس، وبارت شينكفيلد، وجورجيوس ماسوراس، وباولو فرنانديز، وثامر الخيبري.



ودعم الشباب صفوفه بالتعاقد مع دانييل بودينس، وعوض الناشري، وعلي الأسمري، وتين يدفاي، مقابل رحيل عبدالرزاق حمدالله، وهورهي بوشتشان، وأوناي هيرنانديز، وسعد بالعبيد، وعبدالعزيز العثمان، وفواز الصقور، وعلي البليهي، وهارون كمارا، ونواف الصعدي، وفيصل الصبياني.



وتعاقد الخلود مع سيدوبا سيسيه، وكوبا دا كوستا، وعبدالرحمن العبيد، ومحمد الرشيدي، وحامد الشنقيطي، مقابل رحيل عبدالرحمن السفري، ونوربرت جيومبر، ومحمد الشمري، وكيفن ندورام، وعبدالله مسعود، وحسن الأسمري، وجمعان الدوسري، وماجد خليفة، ومزيان ماوليدا، وخوان بابلو كوزاني، وعبدالله الزوري، ومهند الحارثي، وهتان باهبري، فيما غادر فريق الرياض الذي لم يبرم أي صفقات جديدة حتى الآن، عمار الهرفي، وعبدالإله الخيبري، وإنيس سالي، وسويلم المنهالي.



وشهد أبها نشاطاً ملحوظاً بالتعاقد مع عبده ديالو، وصفوان الجهني، ومحمد دخيل الله، ودونوفان ليون، ومصطفى ملائكة، وعبدالكريم دارسي، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ولورينتز روسير، مقابل رحيل مشعل المطيري، ومعتز أكجة، ومحمد العوفي، وحامد موسى، ووليد عسيري، وحسن آل سليس، ومناف أبو يابس، وحمود الشمري، وداود الطارف، وآجي دامبيلي، ولويس مورالها، وأفونسو تايرا، وسويلم المنهالي، وفهد الجيزاني، وسليمان بيلو، وعبدالله الجدعاني، وياسر يعقوب.



وعزز الفيصلي صفوفه بالتعاقد مع عبدالله بن سبيت، وفواز ربيع، وخالد الحربي، وأحمد عبده، وعبدالله المقرن، وألكساندر ميندي، وكريستيان باسوغوغ، وعبدالله سيك، وخايمي سيواني، وأندريه جيروتو، وفرناندو باتشيكو، فيما اقتصر الراحلون على محمد الفهيد.



واختتم الدرعية تعاقداته حتى الآن بضم سعيد الربيعي، وهتان باهبري، وأمين بخاري، ونيكولا فاسيلي، وقاسم لاجامي، مقابل رحيل عبدالله بن سبيت، وعبدالله الدوسري، وموسى ماريغا، وعبدالعزيز الشهراني، ونواف العتيبي، وأحمد الرحيلي، ونواف الزعاقي.



وتتواصل تحركات الأندية خلال فترة التسجيل الصيفية التي تستمر حتى السادس من سبتمبر القادم، في ظل سعيها لاستكمال جاهزيتها الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من «روشن السعودي».