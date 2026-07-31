كشف تقرير صحفي تطورات مفاوضات نادي ريال مدريد الإسباني مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لتجديد عقده.

وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في 30 يونيو 2027، وسيدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في يناير القادم حال عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد قبل ذلك الموعد، وسط اهتمام من نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد معه، بحسب تقارير صحفية.



عرض نهائي.. التجديد أو الرحيل

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد أبلغ ريال مدريد وكلاء فينيسيوس بأن العرض المقدم للاعب هو العرض النهائي، ولن تكون هناك أي زيادات مالية أخرى أو جولات تفاوض جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن موقف ريال مدريد واضح؛ ففي حال موافقة فينيسيوس على العرض سيواصل مسيرته مع الفريق، أما في حال رفضه، فسيفتح النادي الباب أمام رحيله خلال الصيف الحالي لتجنب فقدانه مجاناً في الموسم القادم.



رفض كسر سقف الرواتب

ولا يزال ريال مدريد يعتبر فينيسيوس لاعباً مهماً في مشروعه، وتبقى أولوية النادي هي تجديد عقده، إذ يرى أن مستواه خلال السنوات الماضية يستحق مكافأة مالية مناسبة، لكن الإدارة لن تتجاوز سقف الرواتب المحدد مهما كانت قيمة اللاعب.



تهديد بالتهميش

وأشار التقرير إلى أنه في حال رفض فينيسيوس التجديد مع استمراره حتى نهاية عقده، فقد يقلص ريال مدريد دوره داخل الفريق، خصوصاً مع اقتراب التعاقد مع اللاعب الإيفواري يان ديوماندي الذي يجيد اللعب على الجناحين.