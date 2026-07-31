أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تأجيل موعد مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026، والتي ستجمع ناديي دهوك العراقي بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية، ونادي الريان القطري بطل النسخة الثانية من الدوري، التي كان من المقرر تنظيمها يوم 13 أغسطس 2026 إلى موعد يحدد لاحقََا وذلك بسبب الظروف الراهنة في المنطقة.



وجدَد الاتحاد الخليجي لكرة القدم تأكيده بإقامة المباراة في محافظة دهوك العراقية وفقََا لما كان مقررََا مسبقََا، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة المباراة في الوقت المناسب وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.



وتمثل هذه النسخة المستحدثة من كأس السوبر محطة مهمة في تطوير المنافسات الإقليمية وتعزيز حضورها على الساحة الكروية الخليجية، إلى جانب ما يُتوقع أن تحظى به من اهتمام جماهيري وإعلامي واسع في المنطقة.