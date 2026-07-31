بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» و55 اتحاداً وطنياً مقاطعة جميع مسابقات «فيفا»، احتجاجاً على خطة جياني إنفانتينو، لبيع حصة من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قدم كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، استقالته من منصبه اليوم (الجمعة) بأثر فوري احتجاجا على مقترح بيع حصة في كأس العالم.



بعد ساعات من بيان «الفيفا» الذي دافع عن المشروع متمسكا بتطبيقه وصف كورديرو الخطة بأنها «صفقة سيئة لكرة القدم».



وقال كورديرو في بيان «لأكون واضحا، لم أشارك في هذا الاقتراح وأعارضه بشكل قاطع إنها صفقة سيئة للاتحادات الأعضاء في الفيفا وصفقة سيئة لكرة القدم ولمستقبل هذه الرياضة على المدى الطويل».



وكان الفيفا أعلن مشروعا مقترحا تحت مسمى (FIFA Forward Enterprise (FFE) يستهدف نقل إدارة البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي إلى منظمة جديدة مملوكة للفيفا من أجل منح الفرصة للاتحادات الوطنية للحصول على تدفق مالي واستثمارات أكبر تساعد على تطوير كرة القدم بشكل عام.



وفجر هذا المشروع انتقادات عارمة في وجه الفيفا بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» رفضه التام للمشروع بل ولوح بمقاطعة كافة البطولات التي ينظمها الفيفا.