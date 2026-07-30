كشف تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2025، الصادر عن هيئة التأمين، أن الهيئة أصدرت خلال عام 2025 أكثر من 180 قرارًا تنفيذيًا بغرامات بلغت نحو 25 مليون ريال، وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 53 مليار ريال، بزيادة 10% عن العام السابق.

الأقساط المكتتبة



وبحسب التقرير، استحوذ التأمين الصحي وتأمين المركبات معًا على نحو 89% من إجمالي النمو في الأقساط المكتتبة خلال العام في قطاع التأمين بالسعودية، إذ أسهم التأمين الصحي بمفرده بنحو 68% من هذا النمو، وارتفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي إلى أكثر من 14 مليون مستفيد، فيما ارتفع عدد المركبات المؤمَّن عليها إلى 11 مليون مركبة.



ووفقًا للتقرير، زاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2025 بنسبة 10.7% ليصل إلى 84.3 مليار ريال مقارنة بعام 2024، مدعومًا بملامح الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين ومتوافقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.



440 ألف شكوى



وأوضح التقرير أن هيئة التأمين عالجت خلال عام 2025 أكثر من 440 ألف شكوى شملت مختلف فروع التأمين.



وخلص التقرير إلى أن عام 2026 سيمثل اختبارًا لجودة النمو ومرونته، وحدد 4 موضوعات رئيسية ستشكل ملامح القطاع خلال 2026 هي أداء الاستثمار، وتضخم تكاليف مطالبات التأمين الصحي، ودورية أسعار تأمين المركبات، ومتانة رأس المال.