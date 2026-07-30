بدأت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران، مؤكدة أنها جاءت رداً على محاولات إيران الهجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أمس، في تصعيد جديد ينذر بتوسيع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها باشرت شن ضربات ضد أهداف داخل إيران، موضحة أن العمليات جاءت رداً على محاولات الهجوم الإيرانية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

رد على هجوم استهدف قاعدة أمريكية

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية جاءت رداً على هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن، مشيراً إلى أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ غارات جوية داخل إيران.

حملة جوية مكثفة

وفي السياق ذاته، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي يدعم حملة جوية مكثفة ضد إيران، فيما شدد قائد القيادة المركزية الأمريكية على تكثيف الضربات الجوية لإضعاف القدرات الإيرانية.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن هيئة الأركان لا ترى أن تراجع المخزونات العسكرية سيمنع استئناف العمليات ضد إيران إذا اقتضت الحاجة، مؤكدة أن انخفاض المخزونات لن يعرقل استمرار العمليات العسكرية.

خيار لتوسيع الحرب

وكشفت وول ستريت جورنال أيضاً أن خيار قائد القيادة المركزية يهدف إلى تنفيذ تصعيد واسع للحرب مع إيران، في وقت تتسارع فيه التطورات العسكرية بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في الشرق الأوسط