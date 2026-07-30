قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي منتخب «التانغو»، على خلفية انتهاكات مزعومة ارتكبت خلال منافسات كأس العالم 2026.



لافتة «فوكلاند» تشعل الأزمة



جاء القرار بعد واقعة رفعت خلالها مجموعة من لاعبي الأرجنتين لافتة كُتب عليها «جزر فوكلاند أرجنتينية» عقب فوزهم على «إنجلترا» في نصف نهائي المونديال بمدينة «أتلانتا».



وأكد «فيفا» في بيان رسمي أن استغلال المنافسات الرياضية للتعبير عن رسائل غير رياضية يعد انتهاكاً صريحاً للوائح الانضباط، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى، فقد سبق لـ«فيفا» فرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني على الأرجنتين عام 2014 بسبب لافتة مماثلة قبل ودية أمام سلوفينيا.



قائمة المخالفات



ولم تقتصر الاتهامات على اللافتة فقط، بل شملت؛ هتافات وإيماءات تمييزية، وتأخر انطلاق المباريات، وإخفاقات في تطبيق بروتوكولات الأمن والسلامة، ورسائل غير لائقة من الفريق وجماهيره، وإلقاء مقذوفات من المدرجات في أكثر من مباراة.



شجار نهائي المونديال



كما شمل التحقيق أحداث المباراة النهائية التي خسرتها الأرجنتين أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي على ملعب «نيويورك نيوجيرسي». ووفق البيان؛ اندلع شجار بعد صافرة النهاية، عندما دفع «لياندرو باريديس» لاعب إسبانيا «جافي» أرضاً، قبل أن يقتحم بدلاء إسبانيا أرض الملعب للاحتفال.



ويخضع كل من باريديس، وناويل مولينا للتحقيق بتهمة الاعتداء على رودري، وإريك غارسيا، فيما يمتد التحقيق أيضاً إلى مساعد مدرب الأرجنتين روبرتو أيالا.