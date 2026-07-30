أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي، أمس (الأربعاء)، إنهاء تعاقده مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم جوردان هندرسون.

اتفاق ودي

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «غادر جوردان هندرسون نادي برينتفورد بعد اتفاق ودي لإنهاء عقده».

أرقام مميزة مع برينتفورد

وشارك لاعب خط الوسط في 34 مباراة بقميص برينتفورد خلال موسم 2025-2026، قبل أن يشارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، ليصبح أول لاعب إنجليزي يشارك في سبع بطولات كبرى.

رسالة وداع مؤثرة

من جانبه، قال هندرسون عقب إنهاء عقده: «أغادر برينتفورد وأنا ممتن للغاية للفرصة التي منحني إياها النادي، وللدعم والرعاية اللذين قدمهما لي ولعائلتي منذ اليوم الأول. كانت العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مهمة للغاية بالنسبة لي، وقد منحني برينتفورد تلك الفرصة، وسأظل ممتناً لذلك دائماً».

وأضاف: «أتمنى أن أكون قد ساهمت في مساعدة الفريق خلال فترة مهمة للنادي، لقد حققنا الكثير معاً الموسم الماضي، وهو أمر يجب أن يفخر به كل من شارك فيه».

اتفاق مع تشيلسي

وبحسب تقارير صحفية، فإن تشيلسي توصل إلى اتفاق مع هندرسون، البالغ من العمر 36 عاماً، للتعاقد معه، بقرار من المدرب تشابي ألونسو.