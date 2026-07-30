اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني خطوة رسمية نحو التعاقد مع نجم وسط مانشستر سيتي رودري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاوضات شفهية

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، فقد تواصل ريال مدريد مع مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع رودري، وبدأت المفاوضات بمحادثات شفهية بين الناديين.

استعداد لتقديم عرض كبير

وأضاف الصحفي الموثوق أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وافق على الصفقة بعد أشهر من الجمود، كما يبدي النادي الإسباني استعداده لدفع أكثر من 50 مليون يورو.

عقد ممتد وقيمة سوقية مرتفعة

ويرتبط رودري بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2027، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ55 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

أفضل لاعب في كأس العالم 2026

يُذكر أن رودري تُوج، هذا الشهر بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعد مساهمته المؤثرة في تتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.