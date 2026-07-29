لم تكن اللعبة التي خاضها ثلاثة أطفال على ضفاف وادي الساقية الحمراء مجرد تسلية عابرة، بل كانت البوابة التي شرعت أبواب الكابوس على مدينة العيون.

كيس بلاستيكي ملقى على حافة الوادي انتهت عنده براءة الأطفال ليحل محلها صمت الذهول؛ جثة لشابة يلفّ هويتها الغموض، وتبدو عليها علامات واضحة لجريمة قاسية لم تتكشف فصولها بعد.

المعاينة الميدانية الأولية رسمت ملامح نهاية مأساوية؛ إصابة غائرة في الرأس وكدمات متفرقة على الوجه، شواهد كافية ترجح فرضية تعرضها لاعتداء وحشي أنهى حياتها قبل أن تُلْقى هناك. وعلى الفور، دخلت الأجهزة الأمنية في سباق مع الزمن، وجرى نقل الجثة إلى المستودع البلدي لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، أملاً في إماطة اللثام عن سر هذه الفاجعة.

تأتي هذه الجريمة لتزيد من حالة التوجس والشعور بعدم الأمان بين السكان، وتسلط الضوء مجدداً على النقاش الجاري حول تصاعد وتيرة الجرائم في البلاد، وسط أصوات تتزايد للمطالبة بضربات أمنية استباقية تعيد للشارع هدوءه السليب.