توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار في عدد من مناطق المملكة.

أمطار وبَرَد على المرتفعات الجنوبية والغربية

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، بالتزامن مع نشاط في الرياح السطحية قد يحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح مثيرة للأتربة في 8 مناطق

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، إضافة إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

البحر الأحمر.. رياح قوية وموج يصل إلى أكثر من مترين

وبيّن المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومترًا في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتصل إلى أكثر من 45 كيلومترًا في الساعة على الجزء الأوسط، فيما تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 34 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي، وقد تتجاوز 50 كيلومترًا في الساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وأضاف أن ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين، ويصل إلى أكثر من مترين على الجزء الأوسط، وكذلك مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تتراوح حالة البحر بين خفيف ومتوسط الموج، وقد يصبح مائجًا في بعض الأجزاء.

الخليج العربي.. أمواج خفيفة إلى متوسطة

وفي الخليج العربي، تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 40 كيلومترًا في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج شمالًا ووسطًا، وخفيفة الموج جنوبًا