وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم (الإثنين) بالتحقيق في استهداف السعودية بطائرة مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان إن «القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وجه الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة الدفاع في السعودية، باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات الجانب السعودي»، مضيفاً: «الحكومة العراقية تؤكد التزامها الدستوري والثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة، وأنها تتحرى الأدلة والمعلومات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بمثل هذه الأفعال، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات».

وأضاف: «كما تؤكد الحكومة أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية هي علاقات أخوية راسخة وعميقة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومبادئ حسن الجوار، ولن تسمح بأي محاولة للمساس بهذه العلاقة أو الإضرار بها، وستواصل العمل، بكل حزم، لحماية أمن العراق وتعزيز سيادته، والمحافظة على أمن واستقرار محيطه العربي والإقليمي».

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.

وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.