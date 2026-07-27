استدعت البرازيل سفيرها لدى الأرجنتين احتجاجاً على ما وصفته بـ«الإهانات» التي وجهها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال زيارة أجراها إلى البرازيل، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين.



وجاءت تصريحات ميلي خلال مشاركته في تجمع انتخابي بمدينة ساو باولو لدعم فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم في مواجهة الرئيس الحالي لولا.



ورغم أن ميلي لم يذكر اسم لولا صراحة، إلا أنه هاجمه بوصفه بـ«اللص» و«المدان»، في إشارة إلى الفترة التي قضاها الرئيس البرازيلي في السجن قبل أن تُلغى أحكام الإدانة الصادرة بحقه، ليعود ويفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2022.



ويُعد ميلي حليفاً سياسياً لعائلة بولسونارو، في حين يقضي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو حكماً بالسجن لأكثر من 27 عاماً بعد إدانته بالتخطيط لمحاولة انقلاب للبقاء في السلطة عقب خسارته الانتخابات أمام لولا عام 2022.



ويخضع بولسونارو حالياً للإقامة الجبرية، كما مُنع من الترشح للانتخابات، ما دفعه إلى دعم نجله فلافيو مرشحاً عن الحزب الليبرالي اليميني.



وخلال التجمع الانتخابي، قال ميلي إن فلافيو بولسونارو هو «الشخص الوحيد القادر على إيقاف لولا»، كما هاجم أحد قضاة المحكمة العليا في البرازيل، في إشارة إلى القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي أشرف على محاكمة بولسونارو، ورفض في وقت سابق طلباً من الرئيس الأرجنتيني لزيارة الرئيس البرازيلي السابق أثناء إقامته الجبرية.



وأثارت تصريحات ميلي غضب الأوساط الدبلوماسية في البرازيل، حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن الرئيس الأرجنتيني «أهان سلطتين من سلطات الدولة، والشعب البرازيلي، والديموقراطية البرازيلية».



من جانبه، لم يشر الرئيس لولا إلى تصريحات ميلي بشكل مباشر، لكنه قال خلال فعالية عامة (الأحد): «في البرازيل، لا نقبل أن يتدخل أحد في ما لا يعنيه».



ويُعد هذا التصعيد أحد أدنى مستويات العلاقات بين البرازيل والأرجنتين في السنوات الأخيرة، رغم أن البلدين يمثلان أكبر شريكين تجاريين لبعضهما في أمريكا الجنوبية، ما يثير مخاوف من انعكاسات سياسية واقتصادية إذا استمر التوتر الدبلوماسي.