أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره للاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.



وأعلن البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة، وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أعلن في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.



وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.