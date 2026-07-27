كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأحد) أن لديه بعض الخلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إيران، مؤكداً أن المحادثات مع إيران في الوقت الراهن جيدة.



وأوضح ترمب للصحفيين، خلال وجوده على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) في طريقه إلى ولاية ميشيجان، أنه سيستخدم أموال إيران لدفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها بالآخرين.



وأشار إلى أن لديه متسعاً كبيراً من الوقت للتعامل مع إيران. وتطرق ترمب إلى المخاوف من تورط دول في دعم إيران بالقول: «سأستفسر من روسيا عن تزويد إيران بصور التقطتها الأقمار الاصطناعية».



وكان ترمب هدد في وقت سابق بالعودة إلى الحرب ضد إيران «بشكل أقوى» إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية، مؤكداً أنه لن يمنح المفاوضات وقتاً طويلاً.



وقال ترمب لشبكة «إكسيوس» إن الوسطاء طلبوا منه إفساح المجال للمحادثات، مضيفاً: «المفاوضات مع إيران عميقة، وإذا فشلت سنعود إلى الحرب».



ولفت إلى أنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات، مشدداً بالقول: «نجري محادثات عميقة جداً مع إيران، وإذا لم تنجح سنعود إلى عمل عسكري قوي جداً».



وعندما سُئل عن المدة التي يمنحها للمسار الدبلوماسي، أجاب: «ليس الكثير من الوقت، إما أن يتم الأمر بسرعة، أو لا يتم على الإطلاق».



وأضاف: «كل من يتعامل مع إيران طلب مني: لا تطلق النار»، مشيراً إلى اعتقاده بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق.



من جهة أخرى، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها غيرت مسار 17 سفينة تجارية، وعطلت اثنتين، واعتلت سفينتين، لضمان الامتثال في مضيق هرمز.