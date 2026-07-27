عثرت السلطات في هونغ كونغ على مواطن مصري يبلغ من العمر 43 عاماً متوفى داخل غرفة بأحد الفنادق في منطقة تسيم شا تسوي، فيما أوقفت رجلاً هندياً يبلغ من العمر 39 عاماً للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بحيازة المخدرات وأدوات تعاطيها.

وبحسب موقع The Standard، أفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغاً من إدارة الفندق الواقع في 20 شارع ناثان قرابة الساعة 5:45 مساء الأحد، يفيد بالعثور على أحد النزلاء فاقداً للوعي داخل غرفته.

وعند وصول عناصر الشرطة، عثروا على الرجل ممدداً داخل الغرفة، كما ضبطوا كمية صغيرة يُشتبه بأنها من مخدر الهيروين، إلى جانب أداة يُشتبه في استخدامها لتعاطي المخدرات.

ونُقل الرجل إلى مستشفى الملكة إليزابيث، حيث أُعلن عن وفاته لاحقاً، فيما أكدت السلطات أن سبب الوفاة لم يُحدد بعد، بانتظار نتائج تشريح الجثة.

وبعد استكمال التحريات، ألقت الشرطة القبض على رجل هندي يحمل وثيقة إقامة مؤقتة، وذلك في شارع ناثان قرابة الساعة 10 مساءً، للاشتباه في حيازة مواد مخدرة خطرة وحيازة أدوات لتعاطي المخدرات، ولا يزال قيد الاحتجاز لاستكمال التحقيقات.

وأوضحت الشرطة أنها صادرت من الغرفة 0.42 غرام من مادة يُشتبه بأنها الهيروين، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد سبب الوفاة.