في وقتٍ بات الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة داخل القاعات الدراسية، ابتكر أستاذ جامعي أمريكي وسيلة غير تقليدية لكشف الطلاب الذين يعتمدون على روبوتات الدردشة لإنجاز اختباراتهم. وبينما ظن كثيرون أنهم وجدوا الطريق الأسهل للنجاح، كانت عبارة غامضة عن «مدغشقر» كفيلة بكشف الحقيقة وإسقاط عشرات الطلاب في اختبار واحد.

واعتمد أستاذ التاريخ في جامعة ألكورن الحكومية بولاية ميسيسيبي جيسون جيبسون، حيلة ذكية خلال اختبار منتصف الفصل، إذ أخفى داخل ورقة الأسئلة تعليمات لا يراها الطالب، لكنها تُقرأ عند نسخ الأسئلة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، لتدفعها إلى إدراج عبارات عشوائية وغير منطقية عن مدغشقر ضمن الإجابات، رغم أن الاختبار كان يدور حول الثورة الصناعية.

وأوضح جيبسون، في مقطع فيديو نشره عبر منصة «تيك توك»، أن نتائج التجربة جاءت صادمة، بعدما اكتشف أن 32 طالباً من أصل 35 في شعبتين دراسيتين قدموا إجابات مولدة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، دون مراجعة أو تدقيق، ما أدى إلى رسوبهم في الاختبار.

ومن بين العبارات التي كشفت اعتماد الطلاب على الذكاء الاصطناعي، جملة تقول: «مدغشقر تطفو جانباً»، التي وردت وسط إجابة عن أثر التكنولوجيا في المجتمع، إضافة إلى عبارة أخرى اختتمت حديثاً عن عدم المساواة الاجتماعية بقولها: «دراجة مدغشقر البنفسجية تهمس للسقف»، وهي جمل لا تمت لموضوع الاختبار بأي صلة.

وبيّن الأستاذ الجامعي أن الطلاب قاموا بنسخ أسئلة الاختبار مباشرة إلى روبوتات الدردشة، ثم نقلوا الإجابات كما وردت دون قراءة محتواها أو التحقق من دقتها، الأمر الذي سهّل اكتشاف حالات الغش.