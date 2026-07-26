أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة لن تتردد في استئناف عملياتها العسكرية واسعة النطاق ضد إيران إذا لم تحقق المفاوضات الجارية «100 في المائة» من الأهداف التي تسعى إليها واشنطن.

وفي المقابل، كشف موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن قرار ترمب بتأجيل توجيه ضربات جديدة لإيران يعكس رغبته في منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية، إلى جانب قناعته بأن الضربات الأمريكية الأخيرة حققت أقصى ما يمكن تحقيقه في المرحلة الحالية.

وأوضح المصدران أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد الخطط العسكرية تحسبًا لأي قرار بإعادة إطلاق عمليات واسعة، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يصدر حتى الآن تعليمات بالتحرك. وأضافا أن القوات الأمريكية قادرة على إعادة حشد قواتها وتنفيذ أي أوامر خلال فترة زمنية قصيرة إذا اتُخذ قرار بذلك.

وفي تطور موازٍ، أفادت مصادر إقليمية للموقع بأن الوفد العُماني الذي يجري محادثات في طهران أحرز تقدمًا في جهوده الرامية إلى احتواء الأزمة، مشيرة إلى وجود مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تفاهم بين سلطنة عُمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جانب آخر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ترمب أرجأ تنفيذ هجوم واسع كان مقررًا بين ليلتي الجمعة والسبت، بهدف منح الجانب الإيراني فرصة جديدة للعودة إلى طاولة المفاوضات.