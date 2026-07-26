تواصل مياه الفيضانات اجتياحها لمناطق واسعة في ولاية آسام شمال شرقي الهند، حاملة معها مأساة إنسانية جديدة، بعدما أودت بحياة عشرات الأشخاص وأجبرت مئات الآلاف على مواجهة أوضاع قاسية مع استمرار الأمطار الموسمية الغزيرة وارتفاع منسوب نهر براهمابوترا.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 61 شخصاً منذ بداية العام، بعد وفاة 14 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية فقط نتيجة تدفق المياه والسيول التي ضربت عدداً من مناطق الولاية.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 705 آلاف شخص تضرروا من الفيضانات في عدة مقاطعات، بينها تشارايديو، وديماجي، وديبروجاره، وجولاجات، وهوجاي، وجورهات، وكاربي أنجلونج، وناجاون، وسيفاساجار، حيث غمرت المياه مساحات واسعة من القرى والأراضي الزراعية.

وقال رئيس وزراء آسام، هيمانتا بيسوا سارما، إن حكومته ستوفر مساعدات إغاثية لنحو 80 ألف متضرر على الأقل، مؤكداً أن الوضع لا يزال حرجاً في ظل استمرار ارتفاع منسوب عدد من الأنهار بسبب الأمطار المتواصلة.

وخلال اجتماع لمراجعة جهود التعامل مع الأزمة، وصف النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا، مايور بورجوهين، أوضاع عمليات الإغاثة في منطقة نازيرا التابعة لمقاطعة سيفاساجار بأنها صعبة، مشيراً إلى حجم التحديات التي تواجهها السلطات في الوصول إلى المناطق المتضررة.

ولم تقتصر تداعيات الفيضانات على السكان فقط، إذ أكدت هيئة إدارة الكوارث تضرر نحو ثلاثة ملايين من الحيوانات الأليفة والدواجن في مختلف أنحاء الولاية، ما يزيد من حجم الخسائر الناجمة عن الكارثة.

وتأتي هذه الفيضانات خلال موسم الأمطار الموسمية الذي تشهده مناطق شمال شرقي الهند سنوياً، إلا أن غزارة الأمطار هذا العام تسببت في ارتفاع كبير لمنسوب الأنهار وخروج المياه عن مجاريها، ما أدى إلى غمر قرى ومناطق منخفضة وأراضٍ زراعية واسعة.

وتُعد ولاية آسام من أكثر المناطق الهندية عرضة للفيضانات بسبب طبيعتها الجغرافية وشبكة أنهارها الواسعة، وفي مقدمتها نهر براهمابوترا وفروعه، فيما تواجه فرق الإنقاذ والسلطات المحلية صعوبات كبيرة في الوصول إلى القرى النائية التي عزلتها المياه.