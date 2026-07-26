تحولت رحلة جوية قصيرة إلى مأساة مروعة في شمال غرب ألمانيا، بعدما سقطت طائرة خاصة صغيرة فوق أحد المنازل في منطقة سكنية، ما أسفر عن مصرع رجلين كانا على متنها، وسط تحقيقات لكشف الملابسات.

وأعلنت الشرطة الألمانية، أمس (السبت)، مصرع رجلين كانا يستقلان طائرة خاصة صغيرة إثر تحطمها فوق سطح منزل في بلدة غانديركيزه، الواقعة بالقرب من مدينة أولدنبورغ شمال غربي البلاد.

وبحسب السلطات، سقطت الطائرة في حي سكني واصطدمت بالسقف المائل لأحد المنازل، ما استدعى تنفيذ عمليات إنقاذ وانتشال، فيما جرى إجلاء سكان المنطقة كإجراء احترازي.

وكانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق بوفاة أحد الراكبين، البالغين من العمر 65 و77 عاماً المنحدرين من مدينة بريمن، مع اعتبار الراكب الآخر في عداد المفقودين.

غير أن إدارة شرطة دلمنهورست أكدت لاحقاً، عقب عمليات انتشال وصفت بالمطولة والمعقدة لحطام الطائرة، العثور على جثة الراكب الثاني، ليتبين أن الرجلين لقيا حتفهما في الموقع.