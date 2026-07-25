أعلن التلفزيون اليمني استهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في مأرب والجوف، واستهداف مواقع للحوثي في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر في مأرب والجوف.

وأشار التلفزيون اليمني، اليوم (السبت)، إلى مقتل عدد من عناصر المليشيات الحوثية خلال تلك الاستهدافات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهما، إن القوات الجوية قصفت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف.

وأشار المسؤولان إلى أن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت غارات جوية على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف.

وأضافا أن الغارات من بين أولى العمليات الهجومية التي شنتها الحكومة اليمنية ضد الحوثيين.



وكان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي ، أكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات إيران، مضيفاً أن استمرار مليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن.



وقال العليمي في منشور على حسابه في إكس، اليوم، إن على مليشيا الحوثي إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل مع تحالف دعم الشرعية لحماية الممرات المائية.



وأعلن أن الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية، وشركائها في المجتمع الدولي، من أجل الردع الحازم للتهديد، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والتهريب، والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية، والتزاماً مطلقاً بأمن اليمن والمنطقة، والسلام العالمي.



وطالب رئيس مجلس القيادة المليشيات الحوثية بأن تدرك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب اليمني، مؤكدا أن استمرارها في نهج التصعيد، ليس إلا مضيعة للوقت، واستنزافا لما تبقى من مقدرات البلاد، دون أن يبدل ذلك قناعة اليمنيين، وتمسكهم بهدف إنهاء الانقلاب، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.