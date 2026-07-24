من باريس إلى تبوك، ومنها إلى لندن، يواصل فنان العرب محمد عبده تنقلاته وحضوره في المناسبات، لكن من دون أن يغني؛ إذ يخضع حتى نهاية سبتمبر القادم لبروتوكول علاجي يمنعه من الغناء ورفع صوته، حفاظاً على حنجرته واستكمالاً لإجراء طبي وقائي.

وكشف الشاعر الدكتور صالح الشادي، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، أن التعليمات الطبية تفرض على محمد عبده التزام الصمت الغنائي خلال هذه الفترة، على الرغم من تمتعه بصحة جيدة واستمرار تحسن حالته، موضحاً أن الأمر يرتبط بمرحلة احترازية تتابع حالته السابقة، ولا يعكس تطوراً صحياً مقلقاً.

وجاء حديث الشادي من تبوك، بالتزامن مع الاحتفاء بعودة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إذ حضر محمد عبده قادماً من فرنسا خصيصاً للمشاركة في المناسبة، قبل أن يتجه إلى لندن.

ورغم وجوده بين عدد من نجوم الفن المشاركين في المناسبة، ظل صوت فنان العرب خارج البرنامج؛ تنفيذاً للتوصيات الطبية التي تمنعه من الغناء أو إجهاد أحباله الصوتية حتى انتهاء البروتوكول العلاجي. وشهدت المناسبة حضور الفنانين راشد الفارس وعايض، إلى جانب عدد من الأسماء الفنية التي شاركت في الإعداد والإشراف على الأعمال المصاحبة.

وقال الشادي لـ«عكاظ»: «أبو عبدالرحمن بخير، وأموره طيبة جداً، وصحته في تحسن مستمر، وما يخضع له إجراء احتياطي ووقائي بحت، وسيعود إلى جمهوره ومحبيه في المناسبات والحفلات قريباً».

ولا يبدو سبتمبر مجرد موعد لانتهاء فترة التوقف، بل بداية لمرحلة فنية جديدة؛ إذ كشف الشادي مفاجآت وأعمال عدة يجري التحضير لها حالياً، على أن ترى النور بعد انتهاء البروتوكول العلاجي، لتعيد محمد عبده إلى جمهوره بعد أشهر من الغياب الإجباري.