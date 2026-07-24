توفي 39 شخصاً جراء تفشي حمى الضنك في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، فيما سُجلت أكثر من 350 إصابة مؤكدة بالمرض، بينها 76 حالة في مدينة الدمازين، عاصمة الإقليم.

وقالت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اختصاصية الباطنية والأوبئة أديبة إبراهيم: إن عدد الوفيات شمل 13 حالة في مدينة الدمازين و26 حالة في مدن وقرى أخرى بالإقليم.

وأوضحت أن تزايد الإصابات يعود إلى تدهور خدمات الإصحاح البيئي، وتلوث مصادر المياه، وانتشار البعوض خلال موسم الخريف، داعيةً إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، بما في ذلك توفير مياه شرب آمنة، وتغطية أوعية تخزين المياه، وردم البرك الراكدة، ورش المنازل لمكافحة البعوض خلال فترتي النهار والليل.