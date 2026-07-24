في ليلة هادئة، وضمن عادة بصرية يمارسها ملايين البشر يومياً دون تفكير، تنزلق اليد لوضع الهاتف الذكي تحت الوسادة مباشرة قبل إغماض العينين. فعلٌ يبدو في ظاهره بريئاً وروتينياً، لكن خلف هذا السلوك البسيط تكمن سلسلة من المخاطر الجسدية والبيولوجية التي تحذر منها أكبر المراكز العلمية ومتخصصو إدارة النوم حول العالم.

كشف تقرير حديث صادق عليه موقع «Biology Insights» المتخصص في العلوم والطب البسيط، عن تفاصيل تحوّل الهاتف في بيئة النوم إلى مثلث خطر يهدد السلامة الجسدية، والتوازن الهرموني، وصحة الدماغ.

ما يحدث لهاتفك.. «انفلات حراري» قادر على إشعال حريق

تعتمد الهواتف الحديثة على بطاريات «ليثيوم أيون»، وهي مكونات مصممة لتوليد الحرارة أثناء التشغيل أو الشحن. وعند وضع الجهاز تحت الوسادة أو البطانية، تمنع هذه المواد اللينة تبديد الحرارة في الهواء بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى احتباس حراري سريع داخل هيكل الهاتف. هذا الارتفاع المفاجئ قد يوصل البطارية إلى حالة يُطلق عليها العلماء «الانفلات الحراري»، وهي حالة تلف حاد قد تؤدي إلى انفجار البطارية واشتعال الفراش. وقد سجلت فرق الإطفاء عالمياً حوادث مأساوية لمنازل احترقت بالكامل بسبب هواتف تُركت تشحن تحت الوسائد!

ولذا فإن نصيحة السلامة تقول: لا تشحن هاتفك أبداً على السرير. واستخدم دائماً أسطحاً صلبة، مكشوفة، وغير قابلة للاشتعال لضمان تدفق الهواء وحماية منزلك.

ما يحدث لأنسجة جسمك.. قانون الفيزياء الذي يتجاهله الجميع

تبث الهواتف طاقة الترددات الراديوية (إشعاع كهرومغناطيسي غير مؤين)، ويُقاس مدى امتدادها بـ«معدل الامتصاص النوعي» (SAR). ورغم أن هذه الموجات مصنفة ضمن الحدود الآمنة عالمياً، إلا أن قانون التربيع العكسي في الفيزياء يؤكد أن شدة التعرض لهذه الطاقة تزداد بشكل هائل كلما قَرُبت المسافة من المصدر. ووضع الهاتف تحت رأسك مباشرة يعرض أنسجة الدماغ لأعلى معدل امتصاص ممكن. ورغم أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) تصنف هذه الموجات على أنها «قد تكون مسببة للسرطان» بناءً على أدلة محدودة، فإن تقليل التعرض غير الضروري يظل المبدأ الوقائي الأول للسلامة.

ما يحدث لدماغك وهرموناتك.. اغتيال «الضوء الأزرق» للنوم

بعيداً عن الحرائق والموجات، يشن الهاتف هجوماً خفياً على ساعة جسمك البيولوجية:

1- تدمير هرمون الميلاتونين: يرسل الضوء الأزرق الصادر من الشاشة إشارات خاطئة للدماغ بأننا في منتصف النهار، مما يوقف فوراً إفراز «هرمون النوم» (الميلاتونين)، ويجعل عملية الاستغراق في النوم معركة شاقة.

2- تجزئة النوم والتأهب النفسي: مجرد وجود الهاتف بجوارك يضع عقلك في حالة «يقظة مفرطة» انتظاراً لإشعار أو اهتزاز.

3- مصيدة الدوبامين: تصفح وسائل التواصل قبل النوم ينشط دوائر المكافأة في الدماغ، مما يرفع مستويات القلق واليقظة النفسية، ويمنع العقل من الوصول إلى مراحل «النوم العميق» الضرورية لتجديد خلايا الجسد والدماغ.

ويمكن القول إن صحتك وجودة يومك التالي تبدأ من بيئة نوم آمنة، فضع هاتفك على بعد مترين على الأقل من رأسك، واستبدل التصفح الليلي بقراءة كتاب ورقي، لتمنح عقلك وجسدك الهدوء الذي يستحقه بعيداً عن أخطار التكنولوجيا الصامتة.