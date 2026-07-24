سجل جواز السفر الأمريكي تراجعاً لافتاً على مؤشر «هنلي» لجوازات السفر لعام 2026، بعدما استقر في المركز العاشر عالمياً، في واحد من أضعف مواقعه مقارنة بما كان عليه قبل عقدين، في وقت تواصل فيه دول آسيوية صعودها المتسارع في تصنيف قوة جوازات السفر وحرية التنقل عالمياً.

وبحسب أحدث نسخة من المؤشر، يتيح جواز السفر الأمريكي لحامليه دخول 180 وجهة حول العالم دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، إلا أن هذا الرصيد لم يعد كافياً للحفاظ على موقعه المتقدم، بعدما تمكنت 36 دولة من تسجيل ترتيب أفضل منه.

وتتصدر سنغافورة التصنيف العالمي مع إمكانية دخول 192 وجهة، بينما تتقاسم الإمارات العربية المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية المركز الثاني بـ188 وجهة، في حين تأتي السويد في المركز الثالث بـ187 وجهة، وتحتل مجموعة من الدول الأوروبية المركز الرابع بـ186 وجهة.

ويعكس ترتيب عام 2026 تحولاً تدريجياً في خريطة النفوذ العالمي، مع صعود واضح لدول آسيوية ودول في الشرق الأوسط، مقابل تراجع نسبي لبعض القوى التقليدية. فالتنافس لم يعد يدور فقط حول حجم الاقتصاد أو القوة العسكرية، بل امتد إلى قدرة الدول على تسهيل حركة مواطنيها عبر الحدود.

ويُعد مؤشر «هنلي» من أبرز التصنيفات العالمية لقوة جوازات السفر، إذ يقيس عدد الوجهات التي يستطيع حاملو كل جواز دخولها دون الحصول على تأشيرة مسبقة، اعتماداً على بيانات السفر الدولية. وتظهر بيانات المؤشر أن متوسط عدد الوجهات التي يمكن دخولها دون تأشيرة ارتفع عالمياً بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، ما يجعل المنافسة على حرية السفر أكثر حدة.

كان جواز السفر الأمريكي يحتل موقعاً متقدماً جداً في التصنيفات العالمية قبل عقدين، لكن صعود دول أخرى بوتيرة أسرع أدى إلى تراجعه النسبي. ولا يعني احتلاله المركز العاشر أنه فقد قوته بالكامل، إذ لا يزال من بين أقوى جوازات السفر في العالم، إلا أن الفارق اللافت يتمثل في أن دولاً أخرى نجحت في توسيع شبكة اتفاقياتها الدولية بوتيرة أسرع بكثير.

وتشير تجربة الإمارات، على وجه الخصوص، إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية النشطة والشراكات الدولية في تعزيز قوة جواز السفر، وتحويله إلى أحد مؤشرات الحضور والنفوذ العالمي للدولة.