كما أشارت «عكاظ»، أعلن النادي الأهلي، اليوم (الجمعة)، إلغاء العمل بمنظومة الألعاب المختلفة الحالية وإطلاق «برنامج تحول شامل للألعاب المختلفة» يبدأ تطبيقه اعتباراً من الموسم الرياضي 2026/2027، بهدف تطوير القطاع وتعزيز التنافسية على أسس مستدامة.



مصير الألعاب الجماعية



وقرر النادي استمرار نشاط فريق كرة الطائرة الأول وجميع الفئات السنية، في المقابل سيتم تعليق نشاط الفريق الأول لكرة السلة وكرة اليد للرجال، مع الإبقاء على جميع الفئات السنية في اللعبتين واستمرار العمل على إعداد المواهب.



عودة الألعاب الفردية وشراكات جديدة



وأكد الأهلي في بيانه أنه سيعلن خلال الأسابيع القادمة شراكات جديدة تهدف لإعادة تفعيل الألعاب الفردية، وتشمل: الفنون القتالية، التنس، السباحة، والجمباز، في إطار سعي النادي لتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية.



شراكة مع وزارة التعليم



كما كشف النادي اقترابه من توقيع شراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، لتقديم برامج رياضية «بعد اليوم الدراسي» في عدد من أحياء جدة، وتشمل كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة، بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية من القاعدة.



مرحلة جديدة



وختم الأهلي بيانه بالتأكيد على التزامه بمبدأ الشفافية مع جماهيره، مشيراً إلى أن هذه القرارات تمهد لمرحلة «أكثر قوة واستدامة» وتؤسس لمنظومة رياضية قادرة على تحقيق الإنجازات على المدى الطويل.