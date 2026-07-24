أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، تعيين يورغن كلوب مدرباً للمنتخب الأول، خلفاً ليوليان ناغلسمان، الذي استقال من منصبه عقب الوداع المبكر لبطولة كأس العالم 2026 من دور الـ32 على يد باراغواي.

وقال الاتحاد الألماني، في بيان عبر موقعه الرسمي: «سيتولى يورغن كلوب منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني للرجال، إذ وقع المدرب البالغ من العمر 59 عاماً عقداً لمدة أربع سنوات في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت اليوم، وسيقود ألمانيا في بطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030».

أول تعليق من كلوب

من جانبه، قال كلوب عقب توليه المهمة: «قلما يجمعنا نحن الألمان شيء مثل المنتخب الوطني، وهذا تحديداً ما يجعل هذا الدور مميزاً جداً بالنسبة لي، أنا ممتن لكل ما حظيت به من تجارب، وتعلمت خلال العام ونصف العام الماضيين في ريد بول، وللجميع على استعدادهم لإيجاد الحل الذي جعل هذا ممكناً».

وأضاف: «أتطلع الآن إلى تولي هذا الدور المميز في كرة القدم الألمانية، وسنتعامل معه معاً بتواضع وصبر، ونسعى لبناء فريق يقاتل من أجل بعضه البعض، ويستمتع بكرة القدم، ويحظى بدعم كامل من جميع أنحاء بلادنا».

الاختبار الأول ضد هولندا

وسيبدأ كلوب مشواره مع المنتخب الألماني خلال التوقف الدولي المقبل، الذي يشهد أربع مباريات بين أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، حيث ستكون المباراة الأولى للمنتخب الألماني تحت قيادة المدرب المخضرم ضد هولندا في أمستردام يوم 24 سبتمبر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ثم يستضيف اليونان في أوغسبورغ يوم 27 سبتمبر، قبل أن يواجه صربيا في ميونخ يوم 1 أكتوبر، تليها مباراة أخرى مع اليونان في سالونيك يوم 4 أكتوبر.