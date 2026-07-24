انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال هيف بن محمد بن عبود الرفيدي القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة هيف القابضة، وشركة هيف للتجارة والمقاولات، وشركة هيف الأولى للاستثمار، بعد مسيرة حافلة في قطاع الأعمال والاستثمار.

ومن المقرر أن تُؤدى الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم (الجمعة) في جامع الملك خالد بحي أم الحمام في مدينة الرياض.

حضور في المجالس واللجان

شغل الراحل عضوية عدد من المجالس والهيئات والجمعيات، من بينها مجلس الهيئة العليا لأندية الفروسية بمنطقة مكة المكرمة، واللجنة الاقتصادية السياحية، ولجنة أهالي منطقة عسير، إلى جانب مجلس نظارة أوقاف جامعة الملك خالد، وأسهم من خلال هذه العضويات في دعم العديد من المبادرات التنموية والاجتماعية.

من أبرز ملاك الإبل وداعمي الفروسية

عُرف هيف القحطاني بأنه أحد أشهر ملاك الإبل في الجزيرة العربية، كما كان من أكبر الداعمين لميادين الفروسية، وحظي بحضور بارز في منافسات ومناشط الهجن والفروسية على مستوى المملكة.

مسيرة استثمارية امتدت منذ 1976

بدأ الراحل مسيرته بتأسيس مؤسسة هيف للتجارة والمقاولات عام 1976، قبل أن تتحول لاحقاً إلى شركة هيف التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وتوسعت أعمالها لتشمل قطاعات متعددة، أبرزها المباني، والطاقة، والاتصالات، والطرق، لتصبح إحدى الشركات الوطنية البارزة في قطاع المقاولات والاستثمار.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».