أصدر المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور تركي بن غالب الأحمدي قراراً بتمديد تكليف محمد بن جراد سعيد الغامدي للقيام بمهمات مدير مكتب المشرف العام، اعتباراً من 1 محرم 1448.



ويأتي القرار في إطار متطلبات العمل، واستمراراً لرفع كفاءة الأداء الإداري، وتعزيز جودة الأعمال التنظيمية والإدارية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المساندة وفق أعلى معايير الاحترافية.



ويُعد الغامدي من الكفاءات الإدارية، إذ يمتلك خبرة في إدارة المكاتب التنفيذية، والتنسيق الإداري، ومتابعة المبادرات والملفات الإستراتيجية، بما يسهم في دعم أعمال القيادة وتحقيق مستهدفات المنشأة.



وعبّر عدد من منسوبي المستشفى عن تهانيهم للغامدي، متمنين له التوفيق والسداد، ومزيداً من النجاح في أداء مهماته.